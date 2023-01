Juve | ora Cuadrado poi Pogba | Vlahovic e tutti gli altri | Allegri volta pagina

(Di domenica 15 gennaio 2023) Non è semplice provare a trovare dei motivi per cui essere ottimisti dopo una disfatta come quella di Napoli. Però ci sono. E...

La Juventus è tornata ad allenarsi. Dopo la giornata di riposo concessa da Massimiliano Allegri, è stata una domenica di lavoro per i bianconeri. "Subito guardare avanti è la parola d'ordine" si legge ...Con la sconfitta dellaa Napoli e il pareggio del Milan a Lecce in zona Champions le distanze ... Attivail tuo abbonamento. Juve, ci risiamo: cosa sei diventata Ora rischiano tutti Montemurro molto deluso dopo il pareggio delle sue Juventus Women per 1-1 contro il Sassuolo: "Commessi tanti errori, scelte sbagliate" ...In Premier League continuano i botti, soprattutto a marca Chelsea, mentre la Serie A per ora resta a guardare. Questo è ciò che ci hanno detto i primi 13 giorni di mercato, ma non sono da escludere co ...