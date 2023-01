Juve | ecco i ruoli del nuovo CdA a pochi giorni dall’elezione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il Corriere della Sera ha svelato i nuovi nomi ed i nuovidel CdA dellantus in vista della prossima elezione Il Corriere della Sera ha svelato i nuovi nomi ed i nuovidel CdA dellantus in vista della prossima elezione, che si terrà il prossimo 18 gennaio. Il prossimo corso bianconero vedrà in carica, fino all’assemblea del 30 giugno 2025, Diego Pistone, Vittoria Negri e Laura Cappiello come amministratrici separate, il direttore generale Maurizio Scanavino (probabileamministratore delegato) e ilpresidente Gianluca Ferrero. L'articolo proviene da Calcio News 24.