Juve | è dello Spezia l'obiettivo numero uno per la difesa | Szczesny può aiutare

La Gazzetta dello Sport

Nella prossima sfida di campionato la squadra di Gasperini dovrà fare i conti con un' assenza pesante . Koopmeiners , infatti, salterà per squalifica il big match tra Juventus e Atalanta, in programma ......sullasi trova a nove punti di vantaggio dal Milan (che ha pareggiato a Lecce) e a dieci dai bianconeri e dall'Inter. A 20 giornate dal termine è la grande favorita per la vittoria... Napoli-Juve, le pagelle: Osimhen merita 8,5. Alex Sandro, partita da 4 Stagione da applausi per la squadra di Spalletti: per il sito FiveThirtyEight è la principale candidata alla vittoria dello scudetto, ma non solo ...Probabile futuro lontano da Torino per Carlo Pinsoglio, in scadenza di contratto a giugno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il terzo portiere della Juventus potrebbe non rinnovare con il ...