Juve | Chiesa 'arato' da Kvaratskhelia | i tifosi lo rivogliono alto le soluzioni di Allegri tra infermeria e mercato

Tuttosport

... proprio quando chiede il cambio lasubisce il terzo gol che chiude di fatto il match, tra le ... Il modulo difensivo di Allegri non lo aiuta affatto così come il suo 'alter ego'nella fascia ...Unache avrebbe anche voluto, ma che non ha potuto: zavorrata dalla (sbagliatissima) scelta iniziale di chiedere adi coprire l'intera fascia destra, sperando che Kostic facesse ... Juventus, Chiesa non può essere un caso Chiesa non può essere il problema e nemmeno un terzino: Tuttosport attacca Allegri per le soluzioni tattiche adottate col Napoli Tuttosport questa mattina critica aspramente le scelte tattiche di Alle ...Jacobelli: «Juve in frantumi, 8 punti in meno rispetto all’anno di Sarri». Così il giornalista sul ko di Napoli Xavier Jacobelli scrive sul Corriere dello Sport della clamorosa sconfitta della Juventu ...