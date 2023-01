Juve | c’è il via libera | solo lui puoi salvare Allegri dall’esonero

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il viaper laè appena arrivato. Si tratta infatti di un giocatore che potrebbeda un esonero ormai imminente. Laa breve si potrà garantire un giocatore dai mille risvolti. Un innesto che grazie alla sua qualità potrebbeda un esonero praticamente quasi annunciato. Le ore contate di cui si parlava poco tempo fa andranno incontro a scadenza tra non molto. Ansa FotoDunque bisogna correre ai ripari. A partire dal calciomercato invernale, teatro di grandi colpi di scena e di partenze inaspettate. Così come ad essere inattese sono alle volte anche alcune trattative in entrata. Questo è il recente caso dei bianconeri. I quali potrebbero puntare ad un giocatore che in Europa sta dimostrando uno stato di forma eccezionale. Sarà ...