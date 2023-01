Juric | ' Quattro partite in dieci giorni Diventa tutto più difficile'

Sportitalia

Commenta per primo Dopo la sconfitta del Torino con lo Spezia, Ivanha parlato a DAZN. ' Ci è mancata la giusta energia per affrontare questa gara , loro sono una ... Conpartite in dieci ...Ivananalizza la sconfitta con lo Spezia: "Ci è mancata l'energia giusta per affrontare questa gara - dice ai microfoni di Dazn - . Sapevo che loro sono una squadra tosta, che reggono con una ... Milan-Torino, i convocati di Juric: quattro assenti per la sfida di ... Juric ha parlato a Dazn dopo il ko contro lo Spezia: "Ci è mancata la giusta energia per affrontare bene questa gara, loro sono una squadra tosta con giocatori fisici e quando non sei ...Nella diciottesima giornata di Serie A, lo Spezia fa il colpaccio e vince 1-0 a Torino contro la formazione di Juric, al primo ko in questo 2023. A decidere il match è il rigore al 28' di Nzola, che b ...