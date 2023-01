Juric allo scoperto | 'Cosa penso di Sanabria e cosa voglio da lui'

Corriere della Sera

... in terra piemontese, tra le due compagini con il bilancio di un pareggio a reti inviolate e una affermazione del Torino che risalescorso 23 aprile quando la squadra disi impose grazie a ...Ivan, allenatore del Torino ©LaPresseDa una parte,stadio 'Olimpico Grande Torino', i granata di Ivan, reduci dall'impresa in Coppa Italia in trasferta contro il Milan battuto in ... Juric frena ma chiede ottimismo: «Spezia pericoloso, ma vorrei più gente allo stadio attorno alla squadra» Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn prima della partita contro lo Spezia: "Io sono molto felice di Sanabria, ha certe caratteristiche e ci fa giocare bene, voglio che ...C'è Vojvoda e non Rodriguez nell'undici granata di Torino-Spezia. Per i liguri l'ex Gyasi: le formazioni ufficiali ...