(Di domenica 15 gennaio 2023)– Paulotrascina lafirmando con una doppietta la vittoria all’Olimpico contro la Fiorentina nel posticipo domenicale della 18ma giornata. Protagonista anche il partner d’attacco della “” Abraham, autore dei due assist. Giallorossi che restano al 5° posto insieme a Lazio e Atalanta a quota 34 punti, a -3 dal quarto posto attualmente occupato dall’Inter. Frenata invece per la, rimasta in 10 nel primo tempo per il doppio giallo a Dodo, dopo due successi consecutivi al Franchi tra campionato e Coppa Italia. I gigliati sono noni con 23 punti insieme al Torino. Il match All’Olimpico si comincia con una lunga fase di studio interrotta da Zalewski, che al quarto d’ora va in break e impegna Terracciano con il primo tiro del match. La risposta della Fiorentina è nel destro da fuori ...

Il Faro online

- Lavince e si porta a meno quattro dal secondo posto occupato dal Milan. Ottima prestazione della squadra di Mourinho trascinata da uno strepitoso Dybala . Doppietta per la, servita due volte ...- Paulo Dybala si conferma l'uomo in più delladi Mourinho con un'altra prestazione da incorniciare. Già decisivo contro il Genoa in Coppa Italia, latrascina i giallorossi al successo sulla Fiorentina con una doppietta, che lo fa salire ... Joya Roma: Dybala show affonda la Viola Dybala corre, lotta e soprattutto risolve problemi. Stavolta sono due i gol, uno a fine primo tempo e uno a fine secondo, entrambi su assist di Abraham. Fiorentina sconfitta e Roma che tiene il passo.All'Olimpico viola in dieci dal 24', doppietta dell'argentino. ROMA (ITALPRESS) – La Roma batte 2-0, in casa, una Fiorentina in 10 uomini dal 24' grazie a due reti di Paulo Dybala su altrettanti assis ...