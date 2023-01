Jasmine Carrisi | “Vi detesto” | La rissa domestica è vergognosa | il sorriso di Al Bano svanisce

Leggi su howtodofor

(Di domenica 15 gennaio 2023), Alè uno dei personaggi più seguiti, sia come artista come come personaggio pubblico. La sue storie prima con Romina Power e poi con Loredana Lecciso hanno riempito i giornali di gossip e fatto nascere molto clamore mediatico. Solo da qualche anno il cantante può dire di vivere finalmente in pace, lontano dalle insinuazioni, per il bene dei figlie Bido, figlia di Ale Loredana Lecciso, ha finalmente rivelato davanti alle telecamere la verità dietro la storia dei suoi genitori e il polverone mediatico che si era alzato ai tempi. Ha solo 2 anni ma è molto più matura di ciò che molti potrebbero pensare, e ne ha dato prova in una recente ...