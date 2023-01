James Vowles alla Williams | “Non saremo una Mercedes B”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un bel colpo di mercato per lain vista delle prossime stagioni di Formula 1. Finalmente anche la vettura blu, una delle partecipanti storiche al Circus più importante delle quattro ruote, si è accaparrata il nuovo team principal. Per la sorpresa generale:ha compiuto il grande salto lasciando il nido di(era uno dei collaboratori più stretti di Toto Wolff) approdando, così, nella sua nuova scuderia. Le prime parole dida team principal della(Credit foto –canali ufficiali)“Laè un’organizzazione completamente indipendente – ha chiarito, nuovo team principal della scuderia in blu – sono consapevole che il mio ...

La Gazzetta dello Sport

