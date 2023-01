Jack Bonaventura rinnova

Milan News

... 10 gol e 13 assist: questo lo score dei due anni e mezzo diin viola. Una rinascita dopo l'addio doloroso al Milan , con quel contratto non rinnovato tra mille polemiche.aveva e ha ...5+ CABRAL - La squadra lo cerca spesso con lanci dalle retrovie e lui, come ha sottolineato, ha cominciato a capire i meccanismi e il calcio italiano (senza la i maiuscola...). A ... Ex Milan, ufficiale il rinnovo di Jack Bonaventura con la Fiorentina fino al 2024 Gli inglesi pronti a chiudere per l’esterno argentino sulla base di 35 milioni. Brekalo è vicinissimo. Bonaventura soddisfatto: "Qui sono stato bene fin dal primo giorno". Chiesto il giovane Holm allo ...Jack Bonaventura ha ufficialmente rinnovato con la Fiorentina e lo ha fatto con delle dichiarazioni che confermano tutto il suo amore per la squadra viola: "Sono felice perché a Firenze ...