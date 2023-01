Ivan Cottini | L' amore per la danza è più forte della malattia

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ospite a 'Verissimo' il ballerinoracconta i suoi amori per lae per la figlia Viola, la sua 'cura' nella difficile battaglia che da quando aveva 27 anni conduce contro la sclerosi ...

Tag24

Ospite a 'Verissimo' il ballerinoracconta i suoi amori per la danza e per la figlia Viola, la sua 'cura' nella difficile battaglia che da quando aveva 27 anni conduce contro la sclerosi multipla . 'Ho rallentato i ...è un ex barelliere di Amici 13 che ha affrontato con coraggio Ballando con le stelle nonostante la malattia. Quando ... Ivan Cottini: età, malattia, moglie, figli e biografia dell'ex ballerino di Amici Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’emozionante puntat ...Ivan Cottini è uno dei ballerini più amati e al centro dell’attenzione sugli schermi della tv italiana. Sta affrontando una brutta malattia e la separazione dall’ex moglie, me chi sono Valentina e Vio ...