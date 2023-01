(Di domenica 15 gennaio 2023) Mark, ex difensore della, dice la sua sul momento della squadra di Allegri: \''Bisogna stare vicini ai ragazzi e ...

La Gazzetta dello Sport

Mark, ex difensore della, dice la sua sul momento della squadra di Allegri: \''Bisogna stare vicini ai ragazzi e ...: "Allegri è preparato, ladeve dare un segnale" " Ladeve dar segnali - cosa che aveva fatto nell'ultimo periodo - di unione e miglioramento del livello fisico . Questa era una ... Iuliano: "Juve in manutenzione, ma ora dia un segnale forte" L'ex difensore bianconero ha commentato il clamoroso ko subito dai ragazzi di Allegri al Maradona contro il Napoli: i dettagli ...Intervista al grande doppio ex che analizza la supersfida di Serie A tra gli uomini di Spalletti e i bianconeri al Maradona ...