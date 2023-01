Italia sommersa dalla neve Giuliacci | ecco dove si concentrerà

(Di domenica 15 gennaio 2023) L'inverno è finalmente pronto a calare la propria scure sull'dopo un periodo di temperature ben al di sopra della media stagionale. Il colonnello Marioha annunciato sul proprio sito di previsioni meteo che il freddo vero è in arrivo sul nostro Paese, che sarà interessato da nevicate a quote interessanti su tutte le regioni. E c'è una data ben precisa: “Il nucleo di aria veramente molto fredda in quota si porterà a ridosso delle Alpi nella giornata di mercoledì 18 gennaio. Il suo core più gelido arriverà però i giorni successivi, ma si scenderà di molto sotto le medie per colpa di questa massa che provieneGroenlandia”. Manevicherà? Il meteorologo risponde: “Nel suo lungo tragitto a contatto con l'Oceano Atlantico la massa si mitiga un po'. Permangono i valori assai bassi, ...

ROMA on line

... esiste e va smantellato il sottobosco dell'economiae precaria fondata sullo sfruttamento ... Inil numero delle persone in povertà ha toccato negli ultimi mesi la cifra di circa 6 ...... esiste e va smantellato il sottobosco dell'economiae precaria fondata sullo sfruttamento ... Inil numero delle persone in povertà ha toccato negli ultimi mesi la cifra di circa 6 ... Forza Italia attacca Manfredi: «Città sommersa dai rifiuti» Sul tavolo del futuro sovrintendente circa 150 casi aperti: una settantina scarsa vertono su richieste di stabilizzazione. Fondazione: «Conti non a rischio». L’interesse del sindaco ...Gli insegnanti italiani lavorano meno dei colleghi europei Sembrerebbe di si dai dati dell'OECD riportati dal volume "Scuola, i numeri da cambiare", edito da Giunti. In realtà le cose non stanno esat ...