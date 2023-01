Agenzia ANSA

Lo ha detto l'ambasciatore dela Roma, Duong Hai Hung, alla presentazione in Campidoglio, con la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, di "2023", le celebrazioni del 50° ...... che al momento sono previste in Giappone, Indonesia e Zambia, Cina, Corea del Sud,, Taiwan ... Insi era discusso di un disegno di legge analogo, cinque anni fa , quando a proporlo erano ... Italia e Vietnam celebrano i 50 anni di relazioni diplomatiche - Asia ROMA, 15 GEN - "Il Vietnam e l'Italia hanno stabilito relazioni diplomatiche ufficiali il 23 marzo 1973 e il Partenariato strategico nel gennaio 2013. In questi 50 anni, il rapporto tra i due Paesi si ...Il paese del sudest asiatico punta a quadruplicare il PIL entro il 2035. Lo chiamano “la piccola Cina”. Intanto il suo leader dell’automotive apre store in tutta Europa ...