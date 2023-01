Iran | la rivoluzione dei diritti minaccia il potere della ' Pasdaran holding'

AGI - Agenzia Italia

"Non possiamo sapere se le rivolte indaranno vita, nel loro esito, a una. Se cambieranno, cioè, quel sistema di potere - già parecchio mutato - che domina il paese dal 1979. Di ...... dall'illuminismo allafrancese. Nessuna regione del mondo ne è uscita illesa. Ad ... o l'erosione di sistemi non democratici come le rivolte ine in Cina contro la politica anti - ... Iran, la matita della rivoluzione I Pasdaran fanno direttamente capo alla Guida Suprema della Repubblica islamica dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei. E sempre la Guida Suprema controlla direttamente la Setad, una fondazione con 95 mi ...In Iran l'ex viceministro della Difesa, Alireza Akbari, è stato impiccato con l’accusa di aver spiato per la Gran Bretagna, di cui Akbari possedeva la cittadinanza.