Io volgare? Iva Zanicchi zittisce Selvaggia Lucarelli | a più di 80 anni

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lungo sfogo di Iva. Reduce da Ballando con le Stelle, la cantante è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 15 gennaio. Qui, di fronte a Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5, l'artista ha messo i puntini sulle "i". "Ho osato raccontare qualche barzelletta un po' audace e hanno detto che sonoma io penso, sinceramente, che la voglarità sia un'altra cosa - ha detto in riferimento al botta e risposta con-. Non voglio mettermi sul piedistallo ma penso che una barzelletta non faccia male a nessuno. La volgarità è altro, è la povertà, l'indifferenza, i giovani che non hanno un lavoro. Ma se tu racconti una barzelletta". Lasi dice dunque stanca di queste critiche: "Ormai ovunque vada hanno questa opinione di me, ma se ho mandato qualcuno ...