(Di domenica 15 gennaio 2023) Il tecnicoSimoneha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN e Sky Sport dopo la vittoria casalinga contro l’Hellas Verona. Nel corso del suo intervento,nerazzurro ha parlato anche dele della lotta Scu. Di seguito, quanto evidenziato a tal proposito dalle sue parole a SkySport: Rimonta sul? “I giudizi dovrebbero essere dati dal cammino del. L’Inter negli ultimi due mesi e mezzo ha avuto una grande continuità. Siamo tante squadre in pochi punti, non si devono fare tabelle, bene fare calendari”.non ha dubbi sul, le parole Poi, su DAZN, aggiunge: “Ilha un ampio margine, ha avuto un percorso unico e noi, come le altre, ...

Spazio Napoli

De Rossi butta nella mischia anche Rauti arretrano Maistro e Valzania in mediana mentre...di testa per Canotto che a botta sicura si vede respingere il tiro da Peda ed Alfonso è poinel ...... con squadre sicuramente meno forti di quella a disposizione di. E c'è anche chi, come la Juventus, più di una volta a Spalletti ha fatto un pensierino. Poi però ha puntato sull'usato, ... Inzaghi è sicuro sul Napoli: l’allenatore dell’Inter lo ha detto sullo Scudetto SERIE A - Inzaghi non si lamenta direttamente per l'arbitraggio di Inter-Verona, ma lascia intendere - comunque - un certo malcontento sull'operato di Fabbri.Il tecnico nerazzurro ha commentato la vittoria sul Verona che gli permette di agganciare la Juve al terzo posto ...