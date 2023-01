Inversione di tendenza per il centrodestra | il sondaggio con cui Meloni umilia il Pd

(Di domenica 15 gennaio 2023)diper il. La polemica sul caro carburanti non intacca più i consensi del governo. Lo dimostra ildi Termometro Politico. Oltre, infatti, all'indice di fiducia della premier Giorgia(al 44 per cento), crescono Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Le intenzioni di voto registrate danno tutti i partiti diin salita rispetto alla precedente rilevazione: Fdi è al 28,8 percento, il Carroccio all'8,6 e Forza Italia al 7,1. In calo invece le forze di centrosinistra e moderate: M5S è al 17,5, il Pd stabile al 16,3, Azione/Italia Viva all'8, Sinistra Italiana/Verdi al 3,2. Chiudono +Europa al 2,5, Italexit al 2,4, Unione Popolare all'1,5 e Italia Sovrana all'1,4. Numeri che non sembrano andare nella stessa direzione ...

