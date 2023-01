Intervista a Piantedosi e Renzi ospiti a “Zona Bianca”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tra i temi della puntata del 15 gennaio l’aumento del prezzo della benzina, i caro vita e le proteste dei percettori del reddito di cittadinanza Il Ministro degli Interni Matteoe il leader di Italia Viva Matteosarannodi Giuseppe Brindisi nel nuovo appuntamento con “”, in onda domani sera, domenica 15 gennaio, in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato all’aumento del prezzo della benzina, al carovita e alle persistenti proteste dei percettori del reddito di cittadinanza. E ancora, una pagina sulle rivelazioni del principe Harry sulla famiglia reale contenute nel libro appena uscito “Spare”. L'articolo L'Opinionista.

Ministero dell'Interno

Così in merito agli scontri sull'autostrada A1, in un'al Messaggero, il ministro dell'Interno Matteo, che affronta anche il tema della violenza contro gli operatori sanitari: "...Così in merito agli scontri sull'autostrada A1, in un'al Messaggero, il ministro dell'Interno Matteo, che affronta anche il tema della violenza contro gli operatori sanitari: "... Intervista del ministro Piantedosi al quotidiano La Verità Il ministro Piantedosi annuncia la stretta negli ospedali contro le violenze: “Avvieremo un’iniziativa nei prossimi giorni per rafforzare ...Tra i temi della puntata del 15 gennaio l’aumento del prezzo della benzina, i caro vita e le proteste dei percettori del reddito di cittadinanza Il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il leader ...