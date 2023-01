Inter-Verona 1-0 | gol di Lautaro

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – All’basta un gol diMartinez al 3? minuto per battere ilnell’incontro valido per il 18esimo turno del campionato di calcio di serie A. Grazie a questo successo i nerazzurri agguantano la Juventus a quota 37 punti in classifica, a un solo punto dal Milan. L'articolo proviene da Italia Sera.

La cronaca fotografica della vittoria per 1 - 0 dell'sul: decide il gol di Lautaro Martinez al ...Napoli - Juventus 5 - 1, la manita azzurra vale il +10SERIE A - L'Inter la sblocca subito dopo tre minuti con un gol di Lautaro Martinez e da quel momento dovrebbe essere tutto in discesa. La formazione di Simone ...A San Siro l'Inter di Inzaghi batte l'Hellas Verona 1-0 e si rifà sotto a Juventus e Milan. Basta Lautaro nel primo tempo per risolvere la situazione, in una partita con pochi spunti ...