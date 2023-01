Inter-Milan Primavera | ecco l’arrivo dei rossoneri | PM VIDEO

Corriere della Sera

2 Ci saranno tutti sull'aereo che porterà l'a Riad per la Supercoppa italiana contro ildi mercoledì. Dopo l'allenamento mattutino l'si imbarcherà per l'Arabia Saudita a pieno regime. Ci saranno infatti , oltre al presidente ...Ecco perché il numero 77 è stato inserito nella lista di coloro che andranno a giocarsi il primo trofeo stagionale contro il. Magari entrerà nella ripresa se ci sarà bisogno, oppure starà a ... San Siro, vincolo Inter e Milan pronti anche a fare causa e chiedere i danni (ANSA) - MILANO, 15 GEN - Il Milan è già arrivato in Arabia Saudita, dove mercoledì sfiderà l'Inter nella finale di Supercoppa italiana. I rossoneri sono partiti per Riad con un volo charter nella ...Il Milan è in Arabia per la Supercoppa italiana che si giocherà contro l'Inter: i due compagni in Nazionale portoghese ne hanno approfittato per incontrarsi ...