Inter | Lautaro | «Per lo Scudetto è ancora lunga»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Le parole diMartinez alla fine diVerona: «Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, tosta» Ai microfoni di Sky Sport,Martinez commenta così non solo la vittoria dell’col Verona. Di seguito le sue parole.VERONA- «Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, tosta. Loro giocano a uomo e a tutto campo, abbiamo trovato gol nei primi minuti e abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Tanti lanci lunghi ma abbiamo ottenuto tre punti e questo è importante»– «E’ma non dobbiamo sbagliare, dobbiamo prendere tutti i punti che rimangono perché siamo lontani» SUPERCOPPA- «Sarà una finale, un derby. Un altro titolo, dobbiamo riposare, domani partiamo per l’Arabia e cercheremo di portare la ...

L'Inter batte il Verona 1-0, grazie a un gol di Martinez. L'argentino è il migliore in campo, Dzeko invece non brilla. Tra gli ospiti Djuric il più pericoloso. Andrea Marinozzi giudica i ... Zanetti: "Sono contento che Lautaro sia all'Inter. Quando parlai con Milito…"