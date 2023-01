Inter | Gagliardini si espone | “Non intendo più avere questo minutaggio | a giugno farò delle scelte”

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Venivamo da 120 minuti col Parma, la vittoria è la cosa più importante. In carriera ho avuto allenatori di livello e ho creato un bagaglio che mi porterò sempre dietro”. Lo ha detto il centrocampista dell’, Roberto, dopo la vittoria contro il Verona. Il mediano, spesso non chiamato in causa da Inzaghi, fa chiarezza a Sky Sport sul proprio futuro: “Il rinnovo di contratto? Non ho più intenzione di. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi aprenderò le mie decisioni”. SportFace.

Fcinternews.it

Pochi minuti dopo si fa trovare pronto su cross di, ma il colpo di testa è centrale. Lotta su tutti i palloni. (Dal 44' s.t. Carboni: s.v. ) All. Inzaghi 6,5 : La suanon riesce a ...L'parte bene e passa a condurre dopo 3'. La rete porta la firma del solito Lautaro Martinez , che si fionda sulla sfera respinta dopo il tentativo die insacca alle spalle di ... CdS - Inter-Verona, attenzione all'opzione Correa. In mediana può spuntarla Gagliardini: la probabile Le parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria contro l'Hellas Verona Altra vittoria per l'Inter che dopo il passaggio ai quarti in Coppa Italia, esulta ancora a San Siro dopo la ...Roberto Gaglairdini ha detto chiaramente cosa chiede al futuro e all'Inter. "Il contratto in scadenza Non ho più intenzione di avere questo ...