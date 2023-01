Inter | Gagliardini alza la voce | 'Mai più questo minutaggio | farò le mie scelte'

Fcinternews.it

In queste ultime due partite in mezzo al campo ho avuto tanto anche da, Mkhitaryan e ..., Inzaghi fa il punto sulla Supercoppa. Sul delicato match contro il Milan in Supercoppa , ...In mezzo al campo ho avuto un grandissimo aiuto da Mkhitaryan,e Asllani'. RECUPERO - '... L'ha vinto 8 delle ultime 10 di campionato pareggiando a Monza e perdendo con la Juventus. ... CdS - Inter-Verona, attenzione all'opzione Correa. In mediana può spuntarla Gagliardini: la probabile L’Inter non si fa scappare la grande occasione servita dalla sconfitta della Juventus e dal pareggio del Milan, superando di misura l’Hellas Verona col punteggio di 1-0. La squadra di Simone Inzaghi s ...Le parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria contro l'Hellas Verona Altra vittoria per l'Inter che dopo il passaggio ai quarti in Coppa Italia, esulta ancora a San Siro dopo la ...