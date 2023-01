Inter-Correa | a San Siro è entrato il suo fantasma

(Di domenica 15 gennaio 2023) Joaquinnon riesce a incidere con la maglia dell’, dopo l’insufficienza di Coppa Italia ne è arrivata un’altra contro il Verona Joaquinnon riesce a incidere con la maglia dell’, dopo l’insufficienza di Coppa Italia ne è arrivata un’altra contro il Verona. La Gazzetta dello Sport non ci gira attorno con le pagelle: «Il solito. Una costante negativa che fa imbufalire Barella quando non difende un pallone sulla trequarti». Voto 5 e altro match anonimo per l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fcinternews.it

Male sul disciplinare (calcia lontano il pallone per perdere tempo, va bene che mancano pochi secondi, ma il giallo era d'obbligo). Gol annullato a Lautaro, ci può stare il fallo su ...Se va male l', è colpa di Inzaghi. È vero È giusto O forse è il modo più semplice per chiudere la questione Tra le colpe di Inzaghi, anche avere preferitoa Dybala, ogni tanto la tesi ... FcIN - Correa, ancora chance in nerazzurro: due voci di mercato non trovano riscontri Il secondo giallo per Hien è una cosa semplice, di lettura facile. Eppure.... Male sul disciplinare (Correa calcia lontano il pallone per perdere tempo, va bene che mancano pochi secondi, ma il giallo ...Calcio Serie A: Inter-Verona 1-0, decisivo il gol di Lautaro il Commento post partita Inzaghi: "dopo il gol siamo stati compatti e lucidi. Non abbiamo sofferto" Le parole del tecnico nerazzurro dopo l ...