Incredibile in Tottenham-Arsenal | Ramsdale colpito da un tifoso | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 15 gennaio 2023) Davveroquanto accaduto oggi nella sfida di Premier League tra. Gli Spurs sono stati sconfitti per 2-0 ma è quanto accaduto ache ha davvero lasciato tutti senza parole. Il portiere dopo un alterco con Richarlison si è avvicinato alla sua porta per raccogliere i guanti ed è lì che è avvenuto qualcosa di davvero clamoroso: unlo hacon un calcio. Everytime Richarlison plays against us he gets wound up ??????????? pic.twitter.com/0Au4tnTaeF — Andrew ? (@Andy17) January 15, 2023 L'articoloinda unCalcioWeb.