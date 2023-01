Incidente stradale | auto si schianta contro albero | morta ragazza di 20 anni | ferito l' amico di 19 anni alla guida

(Di domenica 15 gennaio 2023) Drammaticonella notte in Valtellina , in territorio di Villa di Tirano.unaventenne E. S., mentre il conducente di 19è stato ricoverato in ospedale ma non è in ...

RomaToday

Paura nella notte per unavvenuto sulla Tangenziale di Lecce. Un'auto, che per motivi ancora da accertare ha sbandato, è finita ai margini della carreggiata, con il guardrail che l'ha trapassata da parte a ...Drammaticonella notte in Valtellina , in territorio di Villa di Tirano. Morta una ragazza ventenne E. S., mentre il conducente di 19 anni è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo ... Incidente sulla Trionfale, a perdere la vita un agente penitenziario di 45 anni Drammatico incidente stradale nella notte in Valtellina, in territorio di Villa di Tirano. Morta una ragazza ventenne, ...Un giovane di 23 anni originario di Graniti, Vincenzo Parlavecchio, è morto in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte, lungo la strada provinciale 185 mentre tornava da Francavilla di Sici ...