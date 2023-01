Incidente autonomo a Veronella | tre morti e un ferito non grave

(Di domenica 15 gennaio 2023) È drammatico il bilancio dell’stradale avvenuto a(Verona) domenica pomeriggio attorno alle 17.20. Un’automobile con a bordo quattro persone è uscita di strada in modofinendo la sua corsa in un canale. Tre persone sono morte sul colpo mentre una quarta è rimasta ferita in modo nontrasportato per accertamenti all’ospedale di San Bonifacio. Sul posto gli operatori del Suem 118, interventui con l’automedica e le ambulanze, insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco.

BrindisiReport

Tragicoa Veronella nel pomeriggio di oggi 15 gennaio 2023. Dalle prime informazioni raccolte, intorno alle 17.20 un'auto con a bordo quattro persone è uscita di strada in modofinendo la ...I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dell'e chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Incidente sulla provinciale, quattro feriti: una ragazza in gravi condizioni Tragedia della strada a Veronella, auto finisce in un canale: tre morti e un ferito. Drammatico incidente a Veronella, auto esce di strada e finisce nel canale: tre morti e un ferito Tragico incidente ...FRANCAVILLA DI SICILIA - È il 23enne Vincenzo Parlavecchio, originario di Graniti (Messina), la vittima del tragico incidente autonomo verificatosi nella ...