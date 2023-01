Incendio su traghetto Gnv nel porto di Palermo | tutti in salvo i passeggeri Il caso del rogo del 2009 sulla stessa nave – Video

Giornale di Sicilia

... già nel dicembre del 2009 era stata interessata da un altro. In quell'occasione ilsi trovava nel porto di Genova e 1579 passeggeri furono costretti ad abbandonare la nave in ...... coinvolgendo alcuni degli automezzi trasportati Dieci squadre di vigili del fuoco sono al lavoro nel porto di Palermo per l'delPalermo - Napoli. Spente le fiamme, sono in corso ... Incendio sul traghetto Palermo-Napoli, corsa contro il tempo per spegnere le fiamme “I sistemi di sicurezza della nave hanno funzionato. Questa mattina è stato azionato anche l’impianto antincendio della nave che ha prodotto la colonna di fumo che si è alzata in alto ed è stata notat ...Come riportato da “BlogSicilia” notte di paura al Porto di Palermo a causa di un incendio sviluppatosi a bordo del traghetto della Gnv che era in partenza per Napoli alle 21.30. L’incendio è divampato ...