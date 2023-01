La Gazzetta dello Sport

... ma la situazione è immaginabile senza troppi sforzi di fantasia: in linea di massima, giocheranno inoti, anche se inoti ultimamente stanno perdendo parecchi colpi. Opzioni Pioli ...... 'se hai la fortuna di non incappare durante il tragitto in uno deiincidenti che si ...nemmeno di striscio il Real Madrid che in questi giorni è in Arabia Saudita per giocare la... Milan, in Supercoppa i “soliti noti”: Pioli ritrova Tonali, Rebic jolly per la panchina In attesa del rientro del centravanti belga, l'Inter può contare su un Toro in grandissima forma. In Supercoppa in salita il rientro di Romelu ...Le prestazioni delle due milanesi contro Lecce e Verona hanno messo in mostra il momento poco felice delle squadre di Pioli e Inzaghi ...