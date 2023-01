In questo scatto Shakira aveva un look completamente diverso | mai vista così!

Leggi su sologossip

(Di domenica 15 gennaio 2023) Invecchiounda oggi: capelli corti e colore, ve la ricordate così? Si parla sempre di lei ma negli ultimi mesiè stata al centro dell’attenzione non per la sua musica e il talento che da sempre la contraddistingue, bensì per la sua vita privata. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.