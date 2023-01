In dieci contro uno | la violenza choc dei nordafricani contro il 22enne

IL GIORNO

gare senza vittoria: si allunga la striscia negativa dell'Udinese: l'ultima volta il 3 ottobre ... Con la sconfittail Bologna, si allunga a 10 la ...Mentre dalla Maratona si levano coriCairo, il tecnico granata chiama, in netto ritardo ... ha a disposizione soltanto gli ultimiminuti (dà il cambio al 36' st a Singo, ancora una volta ... In 10 contro uno a Milano: branco aggredisce 22enne a calci e pugni e gli frattura gamba Juric ha parlato a Dazn dopo il ko contro lo Spezia: "Ci è mancata la giusta energia per affrontare bene questa gara, loro sono una squadra tosta con giocatori fisici e quando non sei ...Più di un mese dopo, complice ovviamente anche la lunga sosta natalizia, il Pinerolo torna ad esultare. Lo fa in una partita tutt'altro per semplice e sul campo dello Stresa Vergante, in posizione dif ...