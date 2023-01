Ilary Blasi | lo sfregio di Noemi e Totti | chi sono queste donne

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ora è ufficiale:Bocchi ha sostituitonon solo nel cuore di Francesco, ma pure tra le Wags, le mogli e fidanzate dei calciatori italiani. A testimoniarlo, le foto pubblicate dalla stessae dalle sue (nuove) amiche. L'ex capitano della Roma e la compagna, appena tornati dalla vacanza di Capodanno ai Caraibi,ripartiti alla volta degli Emirati Arabi. Per il Pupone impegni "di lavoro": ha preso infatti parte al Footgolf Tournament insieme ad altre vecchie glorie del calcio. Per la nuova Ladysolo vacanza dorata, e tante foto di gruppo con le compagne degli ex calciatori in spiaggia, a cena e nei party esclusivi della lussuosissima località mediorientale. Insieme a lei, sorridenti e in splendida forma sia ...

Leggi Anchee Francesco Totti, il 14 marzo in tribunale per la separazione In spiaggia con le wags - Il fisico tornito di Noemi Bocchi era stato già messo in risalto dagli scatti rubati dai paparazzi ...... l'influencer e il calciatore si dovrebbero sposare il prossimo 20 giugno a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli - la stessa dovedisse "sì" a Francesco Totti - per poi ...Francesco Totti e Ilary Blasi verso un accordo. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia più chiacchierata dell’anno avrebbe deciso come procedere per la separazione. Li vedremo nuovamente davanti ...Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a farsi la guerra. Eppure, tra un po’ saranno obbligati a stare sotto lo stesso tetto… La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto sognare tut ...