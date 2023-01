Il voto agita il centrodestra | tensioni? No | solo tattica

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) I commentatori di sinistra, che sono più o meno l'unica cosa al momento rimasta della sinistra, atteso lo stato comatoso del Pd, sono in sollucchero. Devono accontentarsi, poverini, perciò fanno di ogni fiammella un rogo. Alludiamo ai litigi interni allegati alla mancata proroga dello sconto sulla benzina, deciso e rivendicato da Giorgia Meloni, d'accordo con il ministro dell'Economia, il leghista Giorgetti, ma alquanto criticato dalla componente forzista della maggioranza e contestato pubblicamente anche da più di un salviniano. C'è stato poi il discorso di Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio in Senato, che nell'annunciare ila favore dell'invio di altre armi in Ucraina, ha fatto sapere che comunque questa guerra sarebbe meglio che finisse. E ancora è arrivato anche un aumento dell'intensità dei mal di pancia azzurri, con ...