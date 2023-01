Il trucchetto da nerd di Ranieri | perché l’allenatore più anziano tra Serie A e B parla all’orologio durante la partita

Leggi su open.online

(Di domenica 15 gennaio 2023) Spesso si vedono gli allenatori delle squadre di calcio confabulare con i loro collaboratori, magari coprendosi la bocca con la mano per evitare che qualcuno possa leggere il labiale ingrandendo le riprese. Appena tornato a Cagliari, per la prima volta dal 1991, Claudio, si è distinto ancheconversa non con i suoi assistenti umani, ma con il suo orologio. Nella partita diB contro il Como lo si è visto molte volte sollevare il polso ere con il suo smartwatch. Non gli è servito, però, per indicare a Leonardo Pavoletti e Paulo Azzi i movimenti che hanno portato ai due gol che hanno consegnato la vittoria ai sardi. Sir Claudio, autore del miracolo del Leicester, che allenato da lui ha vinto la Premier League dopo aver scampato di un soffio la retrocessione l’anno prima, stava semplicemente ...