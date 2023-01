Il trono e la corona per O Rei | il Santos incorona Pelè | l’omaggio della squadra e dei tifosi – I video e le foto

(Di domenica 15 gennaio 2023) Hanno aspettato di rientrare in campo, nella prima partita ufficiale dalla morte di, per tributare il giusto omaggio a uno dei giocatori più fortistoria del calcio. E lo hanno fatto in grande stile, con coreografie, magliette speciali e giochi di luce. Nella partita delcontro il Mirassol, sono state proiettate sul campo del Vila Belmiro, in un suggestivo gioco di luci, le immagini di alcuni degli episodi più importanticarriera del loro simbolo, fra le quali la famosa esultanza dopo il gol nella finale di Messico 1970. Il momento più emozionante probabilmente è stato quando è stato posto al centro del manto verde un grande, e i suoi ex compagni disono entrati in campo con una enormeper la consacrazione definitiva di O ...

Open

Il momento più emozionante probabilmente è stato quando è stato posto al centro del manto verde un grande, e i suoi ex compagni di squadra sono entrati in campo con una enormeper la ...... il principe Harry, quinto in linea di successione alreale britannico, non sarebbe figlio ...avrebbero avuto un figlio Negli ultimi anni ad alimentare la cortina di intrighi attorno alla... Il trono e la corona per O Rei: il Santos incorona Pelè, l'omaggio ... Prima volta in campo per il Santos dopo la morte di Pelé: in tenuta completamente bianca, i paolisti hanno affrontato il Mirassol.Per la prima volta il Santos è tornato in campo dopo la morte del suo simbolo eterno, O Rei Pelé. LO SPECIALEIeri sera la squadra in completa tenuta bianca ha affrontato, per il campionato paulista, i ...