Il Trono di Spade | Bella Ramsey rivela | I fan della serie si lamentano spesso con me del finale

(Di domenica 15 gennaio 2023) La star de Ildie The Last of Usha raccontato chei fanHBO basata sui libri di George R. R. Martin sicon lei delFra Ildie The Last of Us,è una delle stelle stelle emergenti del piccolo schermo. Ma i fanfantasy HBO ispirata ai libri di George R. R. Martin non hanno dimenticato come è andato a finire lo show, ese neproprio con la giovane attrice, come ha recentementeto lei stessa. The Last of Us è ladel momento, e i suoi protagonisti, ...

Vanity Fair Italia

Il cast Oltre a Sutherland, recitano nel drama Charles Dance ( Ildi) nei panni del Dr. Ben Wilson, Meta Golding ( Empire ) nei panni di Hailey Winton, Enid Graham ( Omicidio a Easttown )...L'interprete della regina Elisabetta II nelle prime due stagioni di The Crown ha dichiarato di essere fan dello spin - off de IldiHouse of the Dragon dove recita il suo ex collega Matt ... Il trono di spade, che fine hanno fatto i 10 attori principali L'attrice che ha interpretato la regina Elisabetta nella prime due stagioni di The Crown ha definito lo spin-off de Il Trono di Spade dove recita la sua ex co-star "un trionfo".Ecco dieci cose che non sai sull'attrice Bella Ramsey, celebre per aver recitato in Il trono di spade e nell'attesa The Last of Us.