Il Tottenham stringe per Pedro Porro | la richiesta dello Sporting è altissima

Calciomercato.com

...ulteriormente il cerchio attorno al massimo dirigente del calcio transalpino. Radio France ...00- Aston Villa 0 - 2 17:30 Nott'm Forest - Chelsea 1 - 1 CALCIO - LIGUE 1 15:00 Monaco -...La Salernitana starebbe seguendo con grande attenzione Pepe Mata Sarr delche potrebbe ...!1) CALCIOMERCATO SERIE B - Il Palermoper Paulo Azzi. Ore caldissime per la chiusuara dell'... Il Tottenham stringe per Pedro Porro: la richiesta dello Sporting è ... 40 milioni di euro più bonus. È quanto chiede lo Sporting Lisbona per cedere Pedro Porro, finito nel mirino del Tottenham di Conte. In settimana, riferisce il Mirror, ci sarà un summit tra gli Spurs e ...