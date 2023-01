La Gazzetta dello Sport

Dopo la bella vittoria in Coppa Italia col Milan a San Siro, ai supplementari, il Torinoforse la stanchezza e cade in casa con lo Spezia. Decisivo il rigore trasformato al 28' da ...il, ...Pesci avere un atteggiamento troppo emotivo non sempre. Ariete ultimo quarto di luna che ci ...per l'oroscopo di Branko oggi ritroverete questa luna in Vergine. Poi questa luna sabato e ... Il Toro paga la stanchezza. Lo Spezia sbanca l'Olimpico col rigore di Nzola Miracolo sportivo a Milano: il Torino in 10 uomini elimina il Milan dalla Coppa Italia. Straordinaria impresa del Toro in casa dei campioni d’Italia. I ...L'UDC non ci sta: "Perché Vitta, che siede nel Consiglio di banca, non ha mai lavorato a un piano B" BELLINZONA – "Da ieri è ufficiale: Babbo Natale questa volta non è passato alle Orsoline. La Banca ...