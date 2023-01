Corriere dello Sport

ROMA - Non solo Cristiano Ronaldo : l'Arabia attira numerosi campioni del calcio "che conta" e dopo il portoghese (che si è aggiunto a una già nutrita schiera di nomi europei e sudamericani), sono ...#iol__container.vjs -- parent - mobile { width: 100%;position: fixed;z - index: 1000;bottom: 0;left: 0; } Tra i deceduti 53 sono cittadini nepalesi, cui si aggiungono cinque indiani, ... Il top player che vuole andare da Ronaldo in Arabia e parla con Garcia: svelato il nome Swiatek resta in cima al ranking alla vigilia degli Australian Open ROMA (ITALPRESS) - Due variazioni importanti per le prime dieci tenniste ...Contro la Fiorentina ci dovrebbe essere il capitano giallorosso. Mourinho lo vorrebbe schierare insieme agli altri tre top player La Roma e Mourinho tirano un sospiro di sollievo sulle condizioni di L ...