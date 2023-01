(Di domenica 15 gennaio 2023) È ancora presto per considerarla una tendenza. E tantomeno un vero e proprio problema. Piuttosto,deve fare i conti con un campanello d’allarme e magari cercare di invertire la rotta. Se fino al “caso carburanti” la corsa di FdI e del premier sembrava inarrestabile, l’autolesionismo degli ultimi giorni ha segnato un vero e proprio sbandamento nella corsa del neonato governo. E i dati, almeno neldi Alessandra Ghilsleri, iniziano a registrarlo. Non parliamo tanto della rivelazione sulla fiducia degli italiani verso il premier e il suo esecutivo. Certo: nel 2023 le percentuali sono calate fin sotto la soglia del 40%, con laal 38,5% (-1,4% in 20 giorni) e il suo esecutivo il 36,7% (-2,5%). Ma sono flessioni fisiologiche, soprattutto dopo quasi cento giorni di governo. Piuttosto a ...

Nicola Porro

... la gestione del caso accise sui carburanti, sottolinea undi Euromedia Research per la Stampa , non è piaciuta a un italiano su due. Dato piuttosto allarmante. "Come ho capitola ...Unconferma la forza del centrodestra in Lombardia,riesce a trainare un presidente uscente poco amato. Letizia Moratti riesce a drenare molti voti dai due principali schieramenti, ... Il sondaggio che spaventa Giorgia Meloni Casini nel suo nuovo libro racconta un retroscena sulla crisi di governo di quest’estate, che ha portato alle dimissioni di Mario Draghi ...Il 63% dei cittadini lombardi si dichiara poco o per nulla soddisfatto dell’operato di Attilio Fontana, ma il 44% dei lombardi ripone fiducia ...