Il sindaco di Parigi spinge il Psg a cambiare stadio | «Il Parco dei Principi non è in vendita»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda deldisi erano fermati alle parole di Al Khelaifi che dichiarava: «Il Psg ha aumentato il valore di. Senza il Psg, ildeivale zero». Una stoccata senza mezzi termini. Il pomo della discordia è, come sempre, il denaro: la distanza fra l’offerta del club e la richiesta deldiè troppo ampia. La proposta del club infatti è stata rispedita al mittente, ilAnne Hidalgo ha dichiarato a Le Parisien: «Ildeinon è in. E non sarà venduto. Questa è una posizione ferma e definitiva. È un patrimonio eccezionale per ini. Ma ovviamente dobbiamo accompagnare il Psg con il ...

la Repubblica

Il futuro del mitico stadio del Parco dei Principi tiene banco nella capitale francese. C'è un braccio di ferro in corso tra il Paris Saint - Germain e ildi. Come scrive calcioefinanza.it, la proposta del club parigino di acquistare lo stadio, di proprietà della municipalità di, è stata infatti ufficialmente respinta, come ...- I parigini potranno votare se mantenere o meno i monopattini elettrici self - service nella capitale in un referendum domenica 2 aprile, ha annunciato ildiAnne Hidalgo in un incontro con i lettori di Le Parisien. Il referendum semplificato si terrà "nei seggi elettorali", "sulla base di schede elettorali", e dovrà "rispondere a una ... Parigi, monopattini elettrici in affitto: la sindaca Hidalgo li vuole vietare e annuncia un referendum Il 2 aprile prossimo i parigini saranno chiamati a decidere in un referendum se proibire o meno l'utilizzo dei monopattini elettrici a noleggio, che tanto caos hanno provocato per le strade della capi ...Il 2 aprile prossimo i parigini saranno chiamati a decidere in un referendum se proibire o meno l'utilizzo dei monopattini elettrici a noleggio ...