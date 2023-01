(Di domenica 15 gennaio 2023) Il centrodestra compatto dimentica i festeggiamenti per la loro abolizione. Come la mettiamo con le competenze, i dipendenti trasferiti, gli arredi, gli edifici?

Corriere della Sera

...la Gioiella Prisma Taranto che nel posticipo valido per la quarta giornata del girone di...salvezza in un PalaMazzola fantastico con 500 cuori presenti che hanno spinto sull'acceleratore...... l'entourage di Bolsonaro ha davvero fornito qualcosa, i rappresentantiimprese straniere in ...stesso Bolsonaro e i suoi sostenitori mantengono un profilo basso e annunciano un imminente... Il ritorno delle Province Un semplice copia-incolla sarebbe davvero un delitto Lavori per migliorare tribuna, gradinata, spogliatoi, recinzione e illuminazione. Sarà realizzato un nuovo fondo in sintetico ...Torna l’accisa mobile. Uno sconto automatico della benzina e del diesel se in un bimestre il costo del petrolio supera quello indicato nel Documento di economia e finanza. E poi il ...