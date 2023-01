“Il Pd non si fa capire” Bonaccini e l' invidia per gli altri partiti che scuote i dem

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ma quale complesso di superiorità, quale intangibilità identitaria! Stefano, candidato (probabile vincitore) a segretario del Pd getta la maschera e si toglie un peso (politico) dallo stomaco: «Hoto in questi anni Fratelli d'Italia, la Lega, Movimento 5 Stelle, perché in un minuto capisci chi sono. A volte col Pd non lo capisci dopo mezz'ora». Un pensiero cristallino quello dell'attuale presidente dell'Emilia Romagna, che assesta un colpo d'accetta all'arabesco del confronto interno Pd, per settimane campo di battaglia su regole, date di voto, estenuanti duelli sul voto online. Ed esperimento efficace, per quanto cruda autocoscienza è rispecchiarsi nel campo dei nemici. Più che il Movimento 5 Stelle (con cui comunque il PD è stato alleato fino allo scorso luglio), Fratelli d'Italia e la Lega. Idei brutti e ...

Repubblica TV

... almeno così mi era sembrato didal tenore del servizio per favorire la caduta del governo ... la prof spiega di aver inviato il materiale "ad altre redazioni, chemi hanno risposto". E poi ...... il meravigliarsi)soltanto aiuta a crescere e acome funziona il mondo e perché funziona così ecosà, ma probabilmente è alla base della carriera di molti scienziati. Per concludere e ... Putin umilia in diretta tv il ministro dell'Industria Manturov: 'Non ci sono i contratti, fai finta di non capire' Ma quale complesso di superiorità, quale intangibilità identitaria! Stefano Bonaccini, candidato (probabile vincitore) a segretario del ...In Lolita Lobosco veste i panni del «pasticcione» Lello: nella vita di tutti i giorni è un uomo di 40 anni che sente di aver trovato la serenità e il suo posto nel mondo. Ecco cosa ci ha raccontato ...