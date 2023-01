Il Papa | “Servire e poi farsi da parte | mai attaccarsi a ruoli e posizioni Imparare a congedarsi al momento opportuno”

Leggi su lastampa

(Di domenica 15 gennaio 2023) Francesco all’Angelus: lasciare «posto al Signore. Non prendere qualcosa come un contraccambio». Pensare al «martoriato popolo ucraino, che soffre tanto! Restiamo vicini a loro con i sentimenti, il nostro aiuto, la preghiera». Il 30 settembre «veglia ecumenica» per il Sinodo