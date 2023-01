Il Sole 24 ORE

Farsi da parte,a congedarsi: ho fatto questa missione, e lascio il posto al Signore - ha ... come l'amicizia, la vita di coppia, la vita comunitaria - ha detto ancora il- . Liberarsi ...RINUNCIA Di recente il cardinale Gerhard Mueller, teologo di fama internazionale e già Prefetto della Congregazione della Fede, ha spiegato alla presentazione di un libro ('non più', edito ... Il Papa: imparare a farsi da parte al momento opportuno "E' facile attaccarsi a ruoli e posizioni", ma è bene "imparare a congedarsi". Lo ha detto Papa Francesco oggi nell'Angelus in piazza San Pietro, citando l'esempio di San… Leggi ...15.21 Angelus,Papa:imparare a farsi da parte "Coltivare la virtù di farsi da parte al momento opportuno,imparare a conge- darci per servire meglio Gesù". Sull'esempio di Giovanni Battista, che "apre l ...