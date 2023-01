Il nostro generale | anticipazioni 16 gennaio 2023 | l' arresto di Patrizio Peci

Fanpage.it

... restiamo vicini a loro con i nostri sentimenti, con ilaiuto e la preghiera'. Il Papa ...una veglia ecumenica di preghiera con la quale affideremo a Dio i lavori della XVI assemblea......arretrate che purtroppo hanno ancora un peso numerico enorme in rapporto all'utenzadei ... che le interazioni 'reali' abbiano ancora così tanto spazio nelmondo, quando sarebbero in ... Il Nostro Generale: cast e puntate della miniserie con Sergio ... "Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino che soffre tanto, restiamo vicini a loro con i nostri sentimenti, con il nostro aiuto e la preghiera". Lo ha ...Il caso Fileni si inserisce in un più generale attacco, anche internazionale, al mondo degli investimenti e delle certificazioni per la sostenibilità e l’impatto sociale. Quali che siano i risultati d ...