Il Milan non scaccia la crisi | 2-2 a Lecce

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Ilsalva la pelle nella trasferta di, ma non riesce ad uscire dal momento negativo dell'ultima settimana. Dopo il pari con la Roma e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino, i campioni d'Italia rimontano un doppio svantaggio al Via del Mare, portando a casa un altro 2-2. Ci pensano Leao e Calabria ad annullare l'autorete di Theo Hernandez e il sigillo di Baschirotto: i rossoneri di Pioli si riprendono il secondo posto a +1 sulla Juve, ma scivolano a -9 dal Napoli capolista; sesto risultato utile di fila invece per i giallorossi di Baroni, che salgono a quota 20 punti in classifica. Avvio da sogno per i salentini, da incubo per i rossoneri: passano neanche tre minuti dal fischio d'inizio e un'autorete di Theo Hernandez, su cross di Di Francesco, porta in vantaggio i padroni di casa, che un paio di minuti più tardi ...