Il Milan campione non c’è più | evita la sconfitta ma non la figuraccia Il Giornale

IlNapolista

... è une come tale in ogni ruolo può fare la differenza. Gennaio è soprattutto il mese dei rinnovi e per Marotta il più preoccupante è sicuramente quello diSkriniar, da cui ...... destinate comunque a passare in secondo piano per fare spazio alla caccia al primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana , in palio mercoledì 18 gennaio a Riyad contro ild'... Il Milan campione non c'è più: evita la sconfitta ma non la figuraccia ... Perché se va male il Milan, è colpa del mercato e se va male l'Inter, è colpa di Inzaghi Su Allegri invece tutti d'accordo del 15/01/2023 alle 10:30 Fa tenerezza sentire parlare di rincorsa al Napoli ...Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini di Tuttomercatoweb, il Milan, in prospettiva della prossima stagione, sta sondando il terreno ...